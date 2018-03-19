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В день выборов Екатеринбург потерял 9 тысяч тонн снега
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В день выборов Екатеринбург потерял 9 тысяч тонн снега 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Очередной зимний натиск не смог нарушить жизнедеятельность Екатеринбурга и помешать горожанам голосовать на выборах президента. Об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации уральской столицы.
Днем 18 марта на борьбу с интенсивным снегопадом вышли 250 снегоуборочных машин и более 600 коммунальщиков. Они очищали городские улицы от выпавших осадков, в том числе и на подступах к избирательным участкам. «В результате их упорного труда снегопад не смог внести существенные коррективы в жизнь полуторамиллионного города. Екатеринбуржцы в течении всего дня активно посещали избирательные участки и продемонстрировали рекордную для города явку на выборах, превышающую показатель в 60%», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
На протяжении всего дня 46 комбинированных дорожных машин патрулировали городские улицы и прочищали их механизированными звеньями. Расчисткой тротуаров и подъездных путей к избирательным участкам занимались 75 колесных тракторов с навесным оборудованием. А уборку и вывоз снега обеспечивали 15 грейдеров, 23 снегопогрузчика и около 90 самосвалов. В результате усердной работы коммунальных служб из уральской столицы вывезли более 3 тысяч тонн снега.
В ночь на понедельник коммунальщики усилили работы по противодействию стихии. Количество уборочной техники увеличили до 287 единиц, в их число вошли 69 комбинированных дорожных машин, 23 грейдера, 27 снегопогрузчиков и более 100 самосвалов. В результате этого дорожным службам удалось избавиться от 5 тысяч 756 тонн снега.
Таким образом, Екатеринбург стал чище на 9 тысяч тонн снега.
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 Ещё 4 источника 
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