В Воронежской области в ДТП пострадали двое детей и четверо взрослых 

Среди госпитализированных — годовалый мальчик. Шесть человек пострадали при столкновении «ВАЗ-21140» и Toyota Corolla на 356 км автодороги Р-298 «Курск-Борисоглебск-Саратов» в Аннинском районе в 16:30 субботы, 17 марта. Среди госпитализированных — годовалый и 12-летний мальчики, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным полиции, 44-летний житель Борисоглебска ехал на «ВАЗе», при обгоне не убедился в безопасности маневра и на встречной полосе врезался Toyota Corolla под управлением 25-летнего жителя Саратовской области. В результате ДТП пострадали шесть человек — оба водителя и четыре пассажира отечественной легковушки — мальчики 2005 и 2016 года рождения и две женщины в возрасте 24 и 44 лет, жители Борисоглебска. Всех пострадавших госпитализировали. Дорожную ситуацию в субботу, 17 марта, значительно испортила погода: в регионе выпала 20-дневная норма снега.