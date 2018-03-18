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На Саратов надвигается аномальный мороз
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На Саратов надвигается аномальный мороз 

Новости Саратова 11 часов назад
Фото: Новости Саратова
Саратовские спасатели предупреждают о резком похолодании.
Зима не собирается быстро покидать наш регион. Температура воздуха по области резко понизится до -25 градусов.
По сообщению ГУ МЧС России по Саратовской области, завтра, в понедельник 19 марта на территории Саратовской области ожидается аномальное понижение температуры воздуха до -25 градусов. Кроме того, спасатели предупреждают о сильной гололедице и слабой низовой метели. Все это сильно осложнит ситуацию на дорогах.
Согласно данным МЧС, ночью ожидается облачная погода с пояснениями, северо-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит до -25 градусов, а днем немного потеплеет до -13. Пока информации об отмене школьных занятий по причине резкого похолодания не поступало.
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 Ещё 2 источника 
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