На Саратов надвигается аномальный мороз

Саратовские спасатели предупреждают о резком похолодании.

Зима не собирается быстро покидать наш регион. Температура воздуха по области резко понизится до -25 градусов.

По сообщению ГУ МЧС России по Саратовской области , завтра, в понедельник 19 марта на территории Саратовской области ожидается аномальное понижение температуры воздуха до -25 градусов. Кроме того, спасатели предупреждают о сильной гололедице и слабой низовой метели. Все это сильно осложнит ситуацию на дорогах.

Согласно данным МЧС, ночью ожидается облачная погода с пояснениями, северо-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит до -25 градусов, а днем немного потеплеет до -13. Пока информации об отмене школьных занятий по причине резкого похолодания не поступало.