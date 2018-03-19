Снег в Самаре убирали 634 спецмашины и 2671 дворник

В ночь на 19 марта в Самаре было увеличено количество уборочной техники— задействовали 358 единиц, в том числе свыше 150 самосвалов, 44 машины на базе трактора МТЗ-80 (щетка), а также повышенное количество дорожных комбинированных машин (50 единиц) для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов, сообщает администрация областного центра.

Кроме техники для механизированной уборки на улицы Самары вывели полторы сотни дорожных рабочих.

Муниципальным предприятием предприняты все усилия для поддержания нормативного состояния в первую очередь магистралей, по которым утром пошел общественный транспорт. Для беспрепятственной посадки и высадки пассажиров усилена работа по расчистке площадок остановочных павильонов. Также сделан упор на уборку сформированных на обочинах дорог снежных валов, расчистку от снега и наледи пешеходных переходов.

По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, всего в течение суток только улицы расчищали 634 машины различного назначения, для уборки придомовых территорий выход дворников был увеличен до 2671 человека, наибольшее количество ресурсов было задействовано в Промышленном, Кировском, Советском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары.

Продолжается работа по расчистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов и ограждению участков, которые планируются к расчистке. В связи с прошедшим снегопадом и перепадом температуры наружного воздуха этот вид работ сейчас также особенно актуален. Накануне с самым большим объемом справились в Промышленном, Советском и Ленинском районах.