На расчистку Самары от снега брошено 500 машин и 3тыс. человек

Тотальной уборке подвергнуться не только крупные городские дороги, но и придомовые территории, выходы из подъездов, тротуары и внутриквартальные дороги.

Для расчистки этих территорий во всех районах города выход спецтехники в день увеличен до 243 единиц, дворников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК — до 2613 человек.

Таким образом, с учетом служб благоустройства города сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке.

Так, больше всего уборочной техники выведено в Красноглинском, Промышленном, Кировском внутригородских районах. Наибольшее количество дворников сосредоточено в зонах обслуживания в Промышленном, Кировском, Советском и Октябрьском внутригородских районах.

Кроме того, в условиях изменившейся погоды (метели и повышения температуры наружного воздуха) усилена работа по очистке кровель от наледи и снега. Особое внимание при этом уделяется металлическим кровлям, не имеющим желобов свеса, и крышам, которые выходят на пешеходные зоны. По периметру и полностью их расчищают силами 93-х бригад.