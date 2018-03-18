В Воронежской области за двое суток выпала 20-дневная норма осадков 

Однако ничего аномального в этом нет, заявили синоптики. За двое суток в Воронежской области — 17 марта и ночью 18 марта — выпало 20 мм снега, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. Это примерно 20-дневная норма, или 70% от ежегодных мартовских показателей. Днём и вечером 17 марта выпало 15 мм осадков, в ночь на 18 марта — ещё 5 мм. Утром снег прекратился, и воскресный день обещает быть солнечным и бесснежным. — Однако это ненадолго. Уже завтра днём по области ожидается умеренный снег, а 21 марта — местами сильный снегопад. Но март — ещё зимний месяц, поэтому никакой аномалии во вчерашней метели нет, — сообщили в гидрометцентре. Екатерина Трещикова
Фото — fatima.gaziumova, Instagram