Ещё
В Воронежской области за двое суток выпала 20-дневная норма осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области за двое суток выпала 20-дневная норма осадков 

Вести Воронеж 14 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Однако ничего аномального в этом нет, заявили синоптики. За двое суток в Воронежской области — 17 марта и ночью 18 марта — выпало 20 мм снега, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. Это примерно 20-дневная норма, или 70% от ежегодных мартовских показателей. Днём и вечером 17 марта выпало 15 мм осадков, в ночь на 18 марта — ещё 5 мм. Утром снег прекратился, и воскресный день обещает быть солнечным и бесснежным. — Однако это ненадолго. Уже завтра днём по области ожидается умеренный снег, а 21 марта — местами сильный снегопад. Но март — ещё зимний месяц, поэтому никакой аномалии во вчерашней метели нет, — сообщили в гидрометцентре. Екатерина Трещикова
Фото — fatima.gaziumova, Instagram
Вести Воронеж: последние новости
Не хочу в Воронеж: 20 фото ледяного «апокалипсиса» из соцсетей Прямые рейсы из Воронежа в Кишинёв откроют в июне В Воронежской области в ДТП пострадали двое детей и четверо взрослых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве143
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина267
Путин получил первое поздравление с победой на выборах30
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение