В Самаре полным ходом идет уборка снега 18.03.2018 11

Прогнозы синоптиков на выходные дни в Самаре оправдались: снег идет вторые сутки.

Работа по уборке снега велась накануне в субботу, 17 марта — на улицы города вышло 40 единиц техники, 53 дорожных рабочих. Всего было вывезено 77,9 т снега.

В изменившихся погодных условиях на расчистку дорог, пешеходных переходов, тротуаров, остановочных площадок, «карманов» для подъезда общественного транспорта, лестничных сходов только МП «Благоустройство» в ночь на 18 марта вывело 256 спецмашины и 86 дорожных рабочих. Сейчас количество персонала увеличено втрое. В уборке улиц задействованы 156 машин.

Параллельно с расчисткой производится обработка многокомпонентными противогололедными материалами — за сутки применили порядка 470 тонн реагентов. В ночную смену упор будет сделан не только на расчистку, но и на вывоз снега. Для этого планируется использовать все максимально возможные ресурсы.

Первостепенно приводятся в порядок проезжие части, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и осуществляется подъезд к избирательным участкам и учреждениям соцсферы. Кроме того, в целях обеспечения безопасности на дорогах предприятие содержит средства организации дорожного движения.