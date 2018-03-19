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Идут на рекорд: в Самаре за ночь вывезли 5543 тонны снега
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Идут на рекорд: в Самаре за ночь вывезли 5543 тонны снега 

63.ru 19 марта 2018
Фото: 63.ru
В ночь на понедельник, 19 марта, коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада в Самаре. В уборке города специалисты задействовали машины-щетки, самосвалы и комбинированные автомобили. Об этом сообщили в администрации города.
— Более 2500 дворников приводили в порядок пешеходные дорожки, тротуары и входы в подъезды. За сутки на полигоны вывезли более 5543 тонн снежных масс, — сообщили в городской мэрии.
В воскресенье, 18 марта, в региональном центре выпали обильные осадки. Власти города приняли решение бросить дополнительные силы на уборку снега. В общей сложности со стихией боролись 634 единицы спецтехники и около 3000 человек.
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 Ещё 5 источников 
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