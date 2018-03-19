Идут на рекорд: в Самаре за ночь вывезли 5543 тонны снега

В ночь на понедельник, 19 марта, коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопада в Самаре . В уборке города специалисты задействовали машины-щетки, самосвалы и комбинированные автомобили. Об этом сообщили в администрации города.

— Более 2500 дворников приводили в порядок пешеходные дорожки, тротуары и входы в подъезды. За сутки на полигоны вывезли более 5543 тонн снежных масс, — сообщили в городской мэрии.

В воскресенье, 18 марта, в региональном центре выпали обильные осадки. Власти города приняли решение бросить дополнительные силы на уборку снега. В общей сложности со стихией боролись 634 единицы спецтехники и около 3000 человек.