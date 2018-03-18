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Воронежцы с трудом добираются до избирательных участков из-за сугробов
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Воронежцы с трудом добираются до избирательных участков из-за сугробов 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Воронежцам, желающим проголосовать на выборах президента, приходится добираться до своих избирательных участков по заваленным снегом дорогам.
По словам главы регионального Избиркома Сергея Канищена, с утра 18 марта на специальную горячую линию по выборам поступили сотни звонков с жалобами на сугробы и плохую работу коммунальщиков.
В субботу, 17 марта, в Воронеж и области прошел сильный снегопад. Местные жители в соцсетях делятся фотографии погребенных под сугробами автомобилей и подъездов, заваленных снегом.
Напомним, что в Воронежской области работают 1717 избирательных участков, в том числе, на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Пожаловаться на замеченные нарушения и задать возникающие вопросы можно по телефону горячей линии: 277-55-41.
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