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МЧС: жителям Самарской области следует внимательнее ходить рядом с высотными домами
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МЧС: жителям Самарской области следует внимательнее ходить рядом с высотными домами 

ТРК Губерния 16 часов назад
Весна не торопится приходить в регион, но это никак не отменяет изменений в погоде. Наступающая оттепель и неубранный снег могу быть угрозой для здоровья как взрослых, так и детей. В связи с изменяющейся температурой, на крышах домов и зданий образуются сосульки. Как только появляется весеннее солнце, вода стекает к кровельному скату, температура которого равна температуре воздуха. Это приводит к тому, что вода тут же замерзает и превращается в сосульку. Из-за повышения температуры воздуха, порыва ветра или большого собственного веса ледяные наросты ломаются и падают. Для того, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо следовать некоторым правилам: — не приближаться к крышам зданий, где возможен сход снега; — в случае ограждения или предупреждающих табличек о запрете прохода, не следует нарушать данное правило: лучше обойти опасное место; — не оставляйте машины под крышами домов; — не сбивайте сосульки самостоятельно, т. к. это может привести к травмам случайных прохожих. Если во время движения по пешеходной зоне вы услышали странный шум, не нужно останавливаться и смотреть вверх — лучше как можно скорее прижаться к стене: козырек крыши послужит укрытием. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области
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