Ещё
Приморцев предупреждают о неблагоприятной ледовой обстановке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморцев предупреждают о неблагоприятной ледовой обстановке 

Primpress 17 часов назад
Фото: Primpress
Спасатели предупреждают о неблагоприятной ледовой обстановке в Приморье. В южных районах края ожидается частичный взлом припайного льда, сообщает PRIMPRESS.
Primpress: последние новости
Усиление снегопада во Владивостоке ожидается в ближайшие часы Снежные горы на центральной площади Владивостока растопят? Погода готовит крайне неприятное для жителей Приморья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве145
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина270
Путин получил первое поздравление с победой на выборах32
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение