Ещё
На выборах президента РФ отметились 662 537 приморцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выборах президента РФ отметились 662 537 приморцев 

АиФ-Владивосток 18 марта 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Количество избирателей президента РФ в Приморском крае стремительно растет. По состоянию на 15 часов по местному времени 44,99% приморцев от общего числа внесенных в списки избирателей Приморья, отдали свой голос за кандидата на пост главы государства. Всего в выборах приняли участие 662 537 жителей и гостей края.
Член избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Виктор Рева отметил, что за аналогичный период на выборах президента-2012 проголосовало меньшее количество приморских избирателей — 44,
«Если говорить о темпах избирательной кампании по сравнению с предыдущим периодом, то активнов граждан несколько возросла. Это дает надежду на то, что конечный результат по явке будет рекордным в более позитивную строну. Что касается общей картины в рамках выборов президента РФ на территории Приморья, то серьезных замечаний и жалоб все еще нет, все идет нормально. Правда, на некоторых участках складывается некрасивая ситуация, когда одновременно приходит очень много человек, например, организованные группы из числа курсантов, студентов, военнослужащих. Специалисты на местах стараются как можно оперативнее решить подобные проблемы», — отметил эксперт.
Говоря о негавных проявлениях в социальных сетях, Виктор Рева обозначил, что в сети Интернет наблюдается большой наплыв фальшивых съемок якобы во время голосования.
«Сейчас запустили подобный фальшивый ролик в Находке. Почему фальшивый? Так в 9 утра по Владивостоку появилась аналогичная картинка в Омске и Новосибирске, хотя там еще даже не начали голосовать. По всей стране гуляет этот фейковый ролик с измененным тексом для конкретного региона», — поделился Виктор Васильевич.
АиФ-Владивосток: последние новости
Всю неделю Приморье будет бросать из весенней жары в холод На пострадавший от разгула стихии Владивосток вновь надвигается снегопад Подкормка копытных усилена на «Земле леопарда» из-за глубокого снега
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»534
Еще одна страна вышлет российских дипломатов482
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина269
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»186
Панин опубликовал голое селфи c барышней53
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение