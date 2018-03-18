На выборах президента РФ отметились 662 537 приморцев

Количество избирателей президента РФ в Приморском крае стремительно растет. По состоянию на 15 часов по местному времени 44,99% приморцев от общего числа внесенных в списки избирателей Приморья, отдали свой голос за кандидата на пост главы государства. Всего в выборах приняли участие 662 537 жителей и гостей края.

Член избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Виктор Рева отметил, что за аналогичный период на выборах президента-2012 проголосовало меньшее количество приморских избирателей — 44,

«Если говорить о темпах избирательной кампании по сравнению с предыдущим периодом, то активнов граждан несколько возросла. Это дает надежду на то, что конечный результат по явке будет рекордным в более позитивную строну. Что касается общей картины в рамках выборов президента РФ на территории Приморья, то серьезных замечаний и жалоб все еще нет, все идет нормально. Правда, на некоторых участках складывается некрасивая ситуация, когда одновременно приходит очень много человек, например, организованные группы из числа курсантов, студентов, военнослужащих. Специалисты на местах стараются как можно оперативнее решить подобные проблемы», — отметил эксперт.

Говоря о негавных проявлениях в социальных сетях, Виктор Рева обозначил, что в сети Интернет наблюдается большой наплыв фальшивых съемок якобы во время голосования.