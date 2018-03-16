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Пензенских водителей предупредили о ледяном дожде и гололедице
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Пензенских водителей предупредили о ледяном дожде и гололедице 

PNZdrive 16 марта 2018
Фото: PNZdrive
Региональное Управление МЧС предупреждает жителей Пензенской области об ухудшении дорожной обстановки в пятницу, 16 марта. Так, по данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная погода, по всей территории региона небольшие и умеренные осадки, местами гололед, гололедица. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный, его скорость может достигать 10-15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1 -4ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков и гололедицы, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за сильных порывов ветра возможны отключения электроэнергии. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать достаточную дистанцию и безопасный боковой интервал, соблюдать скоростной режим.
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