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19 марта пензенским автомобилистам обещают похолодание и снег
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19 марта пензенским автомобилистам обещают похолодание и снег 

PNZdrive 19 марта 2018
Фото: PNZdrive
Региональное Управление МЧС предупреждает жителей Пензенской области об ухудшении дорожной обстановки в понедельник, 19 марта. Так, по данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-восточный, его скорость может достигать 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров опускались до -21-26 градусов мороза, днем ожидается -5 -10ºС. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за снега, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах области, избегать резких маневров и неожиданных перестроений, держать достаточную дистанцию, помнить о боковом интервале и соблюдать скоростной режим.
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