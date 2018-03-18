В ямальском Избиркоме надеются, что погода будет благоволить явке

Все 228 избирательных участков автономного округа открылись без замечаний и нарушений, подчеркнул председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт на брифинге в Салехарде

Он отметил, что Избирком собрал сведения о погоде в регионе. Она «достаточно хорошая» и не помешает ямальцам прийти на избирательные участки. Он напомнил, что в регионе также было организовано досрочное голосование. С учетом этого уже проголосовало 11 процентов избирателей.

Что касается самого досрочного голосования, то по данным на вечер воскресенья этим правом воспользовались более 41 тысячи избирателей. Это, к слову, больше запланированного. При этом погода далеко не всегда благоволила процессу. Нагнать отставание получилось буквально за последние три дня, отметил Гиберт.

Он добавил, что больше всего досрочников было в Пуровском, Надымском, Тазовском и Ямальском районах.