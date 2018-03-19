Всю неделю Приморье будет бросать из весенней жары в холод

Обманчивое весеннее тепло в понедельник, 19 марта, в Приморье уже ночью на вторник сминется на похолодание. Краевые синоптики утверждают, что 20 марта в некоторых районах региона столбики термометра опустятся до -20°С.

Днем в поденельник приморской погодой правит поле повышенного атмосферного давления. Средняя температура воздуха варьируется от -6 до +5°C, небо периодически затягивает облаками. Выпадения осадков не ожидается, а вот сильный северный и северо-западный ветер будет сопровождать приморцев весь первый рабочий день.

Во Владивостоке температура воздуха калеблется от -1 до +1°C, в Уссурийске — от 0 до +2 °C, а в Находке воздух прогреется до +1…+3 °C.

В ночь с понедельника на вторник смещающийся циклон из Хабаровского края принесет в Приморье похолодание и северный ветер. В целом в крае оживается похолодание примерно на 3-5°C, в северных районах температура воздуха может опуститься до -20°С.

середине недели в Приморье вновь установятся плюсовые температуры — потеплеет на 2-4 градуса.