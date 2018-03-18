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Эксперт: высокая явка в плохую погоду на Камчатке показывает сознательность граждан
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Эксперт: высокая явка в плохую погоду на Камчатке показывает сознательность граждан 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Сравнительно высокая для Камчатского края явка на выборы президента РФ показывает возросшую сознательность граждан и доверие к институту выборов, считает председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.
"Вряд ли люди пришли бы на выборы только потому, что их кто-то попросил. У нас не самая лучшая погода сегодня, хоть и светит солнце, но все-таки сильный ветер уже и температура в минус 22 градуса — для нас это много. Скорее всего, такая высокая явка — это результат того, что раньше велась агитационная работа, ну и люди сами решили, что пора бы включаться в избирательный процесс", — сказал Костылев.
По его мнению, использование административного ресурса здесь маловероятно. Он также отметил, что если прошлые выборы проходили с «помарками», то в этот раз 150 наблюдателей от общественной палаты зафиксировали лишь три незначительных нарушения.
"В двух случаях человек отсутствовал в списках, и в одном барахлил комплекс для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Никаких массовых приводов, никакой агитации. Думаю, что доверие к президентским выборам выросло, потому и приходят те, кто раньше не голосовал", — сказал председатель общественной палаты.
По данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск), сделали выбор 54,09% избирателей региона. В 2012 году к этому времени явка здесь была 46,12%.
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