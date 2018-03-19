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На федеральных трассах в Курганской области ограничено движение большегрузов из-за метели
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На федеральных трассах в Курганской области ограничено движение большегрузов из-за метели 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Движение большегрузов и рейсовых автобусов ограничено на федеральных трассах в Курганской области из-за метели. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В Курганской области на федеральных автомобильных дорогах введено ограничение движения для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов в связи с опасными погодными условиями — сильный ветер, отдельные порывы до 25 м/с, метель, снежные заносы, ограниченная видимость. По состоянию на 11 часов (09:00 мск) федеральные автомобильные дороги Курганской области находятся в проезжем состоянии", — говорится в сообщении МЧС.
Дорожные организации совместно с органами ГИБДД проводят распорядительно-регулировочные действия на закрепленных участках автомобильных дорог, а также расчистку стоянок и площадок отдыха. «Ориентировочное время окончания ограничения движения 20 часов этого же дня (18:00 мск)», — отмечается в сообщении ГУ МЧС России по Курганской области.
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