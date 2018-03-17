Снегопад не дает взлететь британским самолетам

Обрувшийся на Великобританию снегопад не дает взлететь самолетам. В аэропортах Королевства отменили более ста рейсов.

Вместе со снегом в страну пришли и морозы. Если утром пассажиры еще успели вылететь по графику, то в настоящий момент многим из них предстоит длительное ожидание.

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Так, одна из крупнейших британских авиакомпаний British Airways отменила 86 рейсов в разные точки планеты. Десять рейсов в Германию Австрию отменили немецкие Lufthansa и Eurowings. Непогода также сказалась и на перевозках других крупных авиакомпаний.

В самом большом аэропорту страны — лондонском Хитроу — в общей сложности отменили 118 рейсов. В других воздушных гаванях Великобритании ситуация пока не столь драматичная, однако ожидается, что погодные условия в скором времени доставят им более серьезные проблемы.

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