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Снегопад не дает взлететь британским самолетам
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Снегопад не дает взлететь британским самолетам 

Мир24 15 часов назад
Фото: Мир24
Обрувшийся на Великобританию снегопад не дает взлететь самолетам. В аэропортах Королевства отменили более ста рейсов.
Вместе со снегом в страну пришли и морозы. Если утром пассажиры еще успели вылететь по графику, то в настоящий момент многим из них предстоит длительное ожидание.
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Так, одна из крупнейших британских авиакомпаний British Airways отменила 86 рейсов в разные точки планеты. Десять рейсов в Германию и Австрию отменили немецкие Lufthansa и Eurowings. Непогода также сказалась и на перевозках других крупных авиакомпаний.
В самом большом аэропорту страны — лондонском Хитроу — в общей сложности отменили 118 рейсов. В других воздушных гаванях Великобритании ситуация пока не столь драматичная, однако ожидается, что погодные условия в скором времени доставят им более серьезные проблемы.
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