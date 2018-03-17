РФПЛ. «Краснодар» — «Уфа». — 0:1. 17 марта 2018 года. Обзор матча

Обычный способ игры наших середняков и аутсайдеров против фаворитов, тем более в гостях, заключается в том, что девять полевых перекрывают штрафную, а при получении мяча следует моментальный заброс на единственного форварда. «Уфа» в Краснодаре показала, что такой подход можно модернизировать, и бояться этого не нужно. Соперник даст возможность провести быстрые атаки, а раз так, то нужно держать впереди больше мобильных футболистов и пользоваться шансами.

Внешне, правда, для большинства «Уфа» всё равно смотрелась типичным автобусом: команда не пускала «быков» в штрафную, 91 минуту выключала из игры Фёдора Смолова (на 92-й он не реализовал лучший шанс команды, не попав в ворота), выгоняла «Краснодар» на нелюбимые фланги и рассчитывала только на контратаки. Принципиальных отличий от автобуса было, тем не менее, несколько: 1. «Уфа» активно прихватывала соперника прессингом, в том числе до вратаря, что вообще редкость для нашего футбола. Что это дало команде Сергея Семака: во-первых, вратарю «Краснодара» Андрею Синицыну приходилось не разыгрывать мяч через защитников, а выбивать его в поле, и подбор часто оставался за «Уфой»; во-вторых, так гости едва не забили. В первом тайме Дмитрий Стоцкий здорово отпрессинговал Шарля Каборе , перехватил мяч, но поторопился с выбором решения и пробил, так и не увидев, что они с партнёром выходят вдвоём на одного защитника. 2. Семак не позволял команде садиться в штрафную. Несколько раз за матч в микрофоны краснодарского стадиона попадали слова тренера «Уфы»: «Не садимся! Поджимаем!». Всякий раз это происходило в моменты, когда мяч был в центре поля — для Семака важно было именно здесь погасить скорость атак «Краснодара».

3. Так как скорость гасилась, «Уфа» успевала расставить своих игроков по позициям при проникающем пасе на последнюю треть поля. Команды, которые действительно рассчитывают только на оборону в своей штрафной, не считают это важным, а ведь это позволяет лишить владеющего мячом соперника такого элемента, как возврат мяча с фланга в центр. На примере «Краснодара», который любит атаковать через центр, это было очень наглядно: если, например, «Тосно», регулярно позволял возвращать мяч с фланга в центр с моментальной игрой в касание/стенками, что приносило «Краснодару» моменты, то «Уфа» лишила «быков» такой опции. В итоге «Краснодар» мучился с навесами и прострелами, чего делать очень не любит.

В сумме можно сказать, что «Уфа» действительно провела идеальный матч против команды краснодарского стиля — той, которая много владеет мячом и любит атаковать через центр. По факту голевых моментов у «Краснодара» было всего два — один у Смолова в концовке второго тайма и один у Классона, в концовке первого, когда швед как раз после навеса бил в упор с линии вратарской, но Александр Беленов потащил почти мёртвый мяч. Очень не вовремя лишнюю карточку получил в московском матче с «Динамо» Маурисио Перейра: уругваец был дисквалифицирован, а такие футболисты, как он, с пасом-взрывом, в матчах с соперниками вроде «Уфы» просто необходимы.