Ещё
Весна не придет: самарцев ждет морозное начало рабочей недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна не придет: самарцев ждет морозное начало рабочей недели 

63.ru 16 часов назад
Фото: 63.ru
В Самарской области резко похолодает. На смену теплой погоде придут заморозки. Об этом сообщают представитель Приволжского УГМС.
— В воскресенье южный циклон, перемещаясь через Самарскую область, снова принесет в регион снегопады. Местами ожидается метель и снежные заносы на дорогах, — рассказали синоптики.
В понедельник в губернию начнет поступать холодный воздух.
— Осадки резко прекратятся и температура воздуха ночью понизится до — 20 градусов, — сообщил Приволжского УГМС.
По их прогнозам, заморозки в Самарской области продержатся всю рабочую неделю.
63.ru: последние новости
Весной в Самарскую область придет «большая вода» с Кутулукского водохранилища В Самарской области с 1 апреля ограничат движение фур Синоптики: весна в Самарской области будет ветреной и дождливой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»150
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам172
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов260
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы267
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение