Весна не придет: самарцев ждет морозное начало рабочей недели

Самарской области резко похолодает. На смену теплой погоде придут заморозки. Об этом сообщают представитель Приволжского УГМС.

— В воскресенье южный циклон, перемещаясь через Самарскую область, снова принесет в регион снегопады. Местами ожидается метель и снежные заносы на дорогах, — рассказали синоптики.

В понедельник в губернию начнет поступать холодный воздух.

— Осадки резко прекратятся и температура воздуха ночью понизится до — 20 градусов, — сообщил Приволжского УГМС.

По их прогнозам, заморозки в Самарской области продержатся всю рабочую неделю.