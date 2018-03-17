Будет ветрено: вместе с морозами в Пермь придут метели и снег

Пермском крае в воскресенье похолодает до -26 градусов (на севере региона). Спасатели предупреждают, что в ночь на 18 марта также будет сильный ветер и облачность. Порывы ветра достигнут 17 м/с, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС

— Днем будет -6…-11 градусов, а ночью похолодает до -26 градусов на севере, — предупредили спасатели.

Они также предостерегли пермяков от длительных пребываний на улице.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, — рассказали в МЧС.

Сегодня водители уже столкнулись с трудностями на дороге из-за непогоды: женщина за рулем Kia потеряла управление и столкнулась с двумя машинами. Она попала в больницу.