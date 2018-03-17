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Будет ветрено: вместе с морозами в Пермь придут метели и снег
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Будет ветрено: вместе с морозами в Пермь придут метели и снег 

59.ru 16 часов назад
Фото: 59.ru
В Пермском крае в воскресенье похолодает до -26 градусов (на севере региона). Спасатели предупреждают, что в ночь на 18 марта также будет сильный ветер и облачность. Порывы ветра достигнут 17 м/с, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
— Днем будет -6…-11 градусов, а ночью похолодает до -26 градусов на севере, — предупредили спасатели.
Они также предостерегли пермяков от длительных пребываний на улице.
— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, — рассказали в МЧС.
Сегодня водители уже столкнулись с трудностями на дороге из-за непогоды: женщина за рулем Kia потеряла управление и столкнулась с двумя машинами. Она попала в больницу.
59.ru: последние новости
Аккуратнее на дорогах: в МЧС предупредили о порывах ветра до 18 м/с и метели Дорога скользкая, видимость – плохая. Из-за аварии на Восточном обходе образовалась пробка Потеплеет до 0°: публикуем прогноз погоды в Прикамье на ближайшую неделю
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