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Власти отчитались о ликвидации очагов выброса сероводорода на свалке «Ядрово»
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Власти отчитались о ликвидации очагов выброса сероводорода на свалке «Ядрово» 

Говорит Москва 17 часов назад
«Сразу приступили к ликвидации. За три-четыре часа всё ликвидировали. Вышедший газ начал распространяться по низинам и по ветру пошёл в город», — сказал Коган. Он напомнил, что организован штаб, который следит за ситуацией на полигоне в круглосуточном режиме.
По словам министра, очаги выброса сероводорода возникают из-за разницы температуры внутри свалки и снаружи. Когда температура воздуха падает до -24, а внутри тела свалки остаётся 70-100 градусов из-за протекающих процессов разложения отходов, возникают трещины, через которые просачивается газ. Во избежание подобных последствий полигон накроют непроницаемой полимерной плёнкой. Эти работы должны начаться в апреле.
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