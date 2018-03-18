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Южноуральцев предупреждают о сильном снеге и ветре 19 марта
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Южноуральцев предупреждают о сильном снеге и ветре 19 марта 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
Ухудшение погоды ожидается в отдельных районах Челябинской области вечером 18 марта, а также ночью и утром 19 марта, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в регионе возможен сильный и очень сильный снег, метели, прогнозируется сильная гололедица и снежные заносы на дорогах. Днём 19 марта ожидается усиление ветра до 25 м/с.
«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — напоминают в МЧС.
Ведомство также обращается к автовладельцам с просьбой отказаться от дальних поездок, а если это невозможно — тщательно подготовиться к дороге: взять с собой запас топлива и еды, тёплые вещи, заряженный телефон.
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 Ещё 6 источников 
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