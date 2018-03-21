Южноуральских водителей предупредили о сильном снеге и гололёде 22 марта

Ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области во второй половине ночи и днём 22 марта, сообщают в Росавтодоре.

По данным синоптиков, в четверг в отдельных районах Южного Урала пройдёт сильный снег, в дневные часы на юге — с дождём, на дорогах высока вероятность образования гололедицы. Дорожники готовятся в случае необходимости вывести на федеральные трассы до 156 единиц спецтехники.