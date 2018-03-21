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Южноуральских водителей предупредили о сильном снеге и гололёде 22 марта
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Южноуральских водителей предупредили о сильном снеге и гололёде 22 марта 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области во второй половине ночи и днём 22 марта, сообщают в Росавтодоре.
По данным синоптиков, в четверг в отдельных районах Южного Урала пройдёт сильный снег, в дневные часы на юге — с дождём, на дорогах высока вероятность образования гололедицы. Дорожники готовятся в случае необходимости вывести на федеральные трассы до 156 единиц спецтехники.
Напомним, из-за гололёда в соседней Курганской области ранее ограничивали движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов, жители региона в соцсетях призывают друг друга быть аккуратнее на дорогах.
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