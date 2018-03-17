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В центре на молодого новосибирца с крыши упала глыба снега и льда
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В центре на молодого новосибирца с крыши упала глыба снега и льда 

ngs.ru 18 часов назад
Фото: ngs.ru
Днём 17 марта с крыши здания на улице Советская, 23 в центре Новосибирска на прохожего упала глыба снега со льдом.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, пострадавшего доставили в травмпункт — его состояние пока неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета — они выясняют обстоятельства случившегося.
По словам работника бара поблизости, молодой человек стоял у здания с двумя друзьями. В какой-то момент на одного из них рухнул сугроб. «У нас мужчина сидел [у окна], он увидел, как упала него куча снега и льда с крыши. Потом друзья заходили. Сказали, что у него по лицу кровь была. Скорая долга с ним стояла», — рассказал он корреспонденту НГС.
Подобный случай произошёл год назад у одного из домов Ленинского района — тогда глыба снега упала с крыши на коляску с 4-месячной девочкой.
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