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В Великобритании из-за непогоды отменили более сотни рейсов
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В Великобритании из-за непогоды отменили более сотни рейсов 

РИА «ФедералПресс» 18 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет портал iz.ru, нарушения в работе коснулись как внутренних, так и международных перелетов компаний: British Airways, Aer Lingus, Lufthansa, Eurowings, KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss.
Как уточняет Independent, о перебоях в работе других воздушных гаваней Гэтвик, Лондон-Сити, Лидс Брадфорд, Восточный Мидландс и Манчестер пока не сообщается.
В Великобританию и Шотландию пришли снегопады и резкое похолодание. Отмечается, что на юго-западе Соединенного Королевства может выпасть до 25 сантиметров осадков.
В выходные, 17 и 18 марта, синоптики обещают морозы до минус 8 градусов.
По прогнозу, непогода сохранится до 20 марта, после чего показатели вернутся к сезонным нормам.
«ФедералПресс» писал ранее, три авиарейса в Москву задержали из-за густого тумана в Саратове.
Фото: pixabay.com
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