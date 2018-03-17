Бердыев во второй раз уступил в юбилейной игре 

Для главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева игра 23-го тура против "Спартака" (1:2) стала 400-й в премьер-лиге. И во второй раз соперник сумел испортить специалисту юбилей. Ранее «Рубин» проиграл 150-й матч в высшем дивизионе — ЦСКА со счетом 0:1. В остальных случаях игроки поздравляли своего наставника набранными очками (пять побед, одна ничья). (Кирилл БУРДАКОВ)
Юбилейные матчи Курбана Бердыева:
Номер матча
Соперник
21.08.2004
Рубин
Торпедо (д)
100-й 07.07.2006
Рубин
Томь (д)
150-й 11.11.2007
Рубин
ЦСКА (д)
200-й 30.08.2009
Рубин
Спартак (г)
250-й 20.05.2011
Рубин
Локомотив (д)
300-й 17.11.2012
Рубин
Алания (г)
350-й 10.08.2015
Ростов
Рубин (г)
400-й 17.03.2018
Рубин
Спартак (д)