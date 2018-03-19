В Уфе введен усиленный режим работы для коммунальщиков

Снегопад в Уфе идет уже несколько дней, начиная с вечера 16 марта и по сей день. Из-за погодных аномалий на отдельных участках дорог появились снежные заносы, накаты и гололедица. В связи с этим в столице введен усиленный, третий режим работы жилищно-коммунальных служб.

— Для устранения последствий снегопада в ночь на уборку города вышло порядка 300 единиц спецтехники и 2100 работников жилищно-коммунальной сферы. В первую очередь усилия направлены на основные транспортные магистрали для беспрепятственного проезда общественного транспорта. Также уборка ведется на внутриквартальных проездах и других участках улиц. Основное внимание уделено расчистке подходов и подъездов к избирательным участкам, — пояснили в городской администрации.

По данным синоптиков, небольшой снег ожидается и в течение дня 19 марта. В связи с этим МЧС рекомендует водителям быть внимательнее, а неопытным — и вовсе не выезжать на дороги. Повысить бдительность следует и пешеходам, особенно при переходе проезжей части.

В Уфе работает интерактивная карта зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий. С ее помощью горожане могут узнать, кому принадлежит та или иная зона, какая организация является ответственной за ее уборку, кликнув на выбранный участок карты. В информационном окне также указаны номера телефонов, по которым при необходимости можно обратиться.

Для более качественной и оперативной уборки придомовых территорий от снега и наледи жилищные организации столицы призывают уфимцев убирать автомобили со дворов на время уборки снега.

Если вы заметили в своем дворе опасный участок, на котором образовалась наледь, снежный накат, угрожающе нависающие с крыши или козырьков сосульки, сообщайте об этом в свою управляющую компанию или по телефону диспетчерской МБУ УЖХ города Уфы (347) 235-48-00.