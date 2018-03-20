Уфу накроют снегопады

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, что в ближайшие дни столицу Башкирии ждет изменение погоды. 21 и 22 марта в Уфе пройдут снегопады. Температура воздуха повысится до +2 градусов.

— Снег начнет обильно таять. Повысится риск того, что с крыш будет сходить наледь, — рассказали в управлении гражданской защиты.

Спасатели также попросили горожан быть предельно осторожными, аккуратнее проходить мимо зданий. Не советуют уфимцам и стоять возле рекламных щитов, деревьев или электроопор.

— Не стоит игнорировать таблички, которые предупреждают об опасности схода снега с крыш. Автомобили не нужно парковать рядом с домами и деревьями, — объяснили спасатели.

В случае возникновения опасности, при обнаружении обрыва линий электропередач, аварий на коммунальных сетях необходимо позвонить по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101. В случае возникновения ЧС жители Башкирии могут набрать номер спасателей: 8 (347) 233-99-99.