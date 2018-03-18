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Уфимские коммунальщики работают в усиленном режиме
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Уфимские коммунальщики работают в усиленном режиме 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 18 марта, на протяжении всего дня в Уфе шел обильный снег. Соответственно, ухудшилась и дорожная обстановка: на отдельных участках наблюдались снежные заносы, накат и гололедица.
В связи с обильным снегопадом в столице введен усиленный, третий режим работы жилищно-коммунальных служб.
— В настоящее время в устранении последствий снегопада задействовано более 300 единиц спецтехники и 2100 работников жилищно-коммунальной сферы. В первую очередь усилия направлены на основные транспортные магистрали для беспрепятственного проезда общественного транспорта. Также уборка ведется на внутриквартальных проездах и других участках улиц. Основное внимание уделено расчистке подходов и подъездов к избирательным участкам, — пояснили в городской администрации.
По прогнозам синоптиков, снег с перерывами будет идти и 19 марта. При этом, если в эти выходные температура воздуха прогрелась до +1 градуса, а снег шел вперемешку с дождем, то с понедельника снова похолодает — утром температура может опуститься до –20 градусов. В связи с этим МЧС рекомендует водителям быть внимательнее, а неопытным и вовсе не выезжать на дороги. Повысить бдительность следует и пешеходам, особенно — при переходе проезжей части.
Возрастает опасность схода снега и наледи с кровель зданий. Проходя мимо зданий и сооружений, особенно в период после снегопадов, будьте осмотрительны и осторожны! Чтобы избежать несчастных случаев, старайтесь пересекать подобные участки как можно быстрее, не подходя близко к стенам строений. Не игнорируйте ограждения, предупреждающие о сходе снега и наледи или о проведении работ по очистке кровли, и не пытайтесь пройти внутри опасной зоны. Объясните детям, что прогулки в непосредственной близости стен домов могут привести к печальным последствиям. Если вы видите, что в опасной зоне играют дети, предупредите их о потенциальной угрозе и попросите поменять площадку для развлечений.
Заметив угрожающе нависающие сосульки или снежную глыбу, каждый житель столицы может обезопасить себя и окружающих, если незамедлительно позвонит в управляющую компанию или сообщит о подобном по единому номеру 112, на который можно звонить без сим-карты, денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.
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