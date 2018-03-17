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ДТП на М-5 в Башкирии: легковушка вылетела в кювет
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ДТП на М-5 в Башкирии: легковушка вылетела в кювет 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии произошла серьёзная авария на трассе М-5 — в районе деревни Старые Санны, в 10 километрах от села Буздяк в кювет съехала легковушка. По информации очевидцев, есть пострадавшие. Фотографии с места аварии разместили в группе «Дураки на дороге, ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте».
Водитель автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. На место выехали сотрудники скорой медицинской помощи, пожарной службы и Госавтоинспекции.
— Происшествие обошлось без погибших, — сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить дорожной полиции. Состояние здоровья водителя и пассажиров в настоящее время выясняется.
Синоптики Башгидрометцентра, в свою очередь, предупреждают жителей Башкирии о гололёде и неблагоприятных погодных условиях.
В субботу, 17 марта, по республике ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Видимость на трассах может существенно ухудшиться.
Спасатели республиканского МЧС призывают автовладельцев соблюдать скоростной режим, а пешеходов быть аккуратнее, пересекая проезжую часть.
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