В Польшу пришли морозы и метели после 20-градусного тепла

Польшу вернулась зима. Вместо весеннего солнца и почти 20-градусного тепла пришли метели и морозы, сообщает «МИР 24».

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Приятной температуре поляки радовались еще несколько дней назад, сейчас там повалил снег, а на столбиках термометров — минус. В южном Кракове снежный покров за выходные может вырасти до полуметра.

Холодная погода, по прогнозам синоптиков, продержится до середины следующей недели.

Самой морозной с начала века стала минувшая ночь в московском регионе. Такого холода не было последние 18 лет.

Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии . Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР»

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