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В Польшу пришли морозы и метели после 20-градусного тепла
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В Польшу пришли морозы и метели после 20-градусного тепла 

Мир24 2 часа назад
В Польшу вернулась зима. Вместо весеннего солнца и почти 20-градусного тепла пришли метели и морозы, сообщает «МИР 24».
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Приятной температуре поляки радовались еще несколько дней назад, сейчас там повалил снег, а на столбиках термометров — минус. В южном Кракове снежный покров за выходные может вырасти до полуметра.
Холодная погода, по прогнозам синоптиков, продержится до середины следующей недели.
Самой морозной с начала века стала минувшая ночь в московском регионе. Такого холода не было последние 18 лет.
Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии. Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР».
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