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Как выглядит поле стадиона «Арсенала» за 3,5 часа до матча с «Ростовом»
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Как выглядит поле стадиона «Арсенала» за 3,5 часа до матча с «Ростовом» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Арсенал» опубликовал видео подготовки стадиона к матчу 23-го тура чемпионата России против «Ростова». Ранее ростовчане продемонстрировали скриншот прогноза погоды — на данный момент в Туле температура составляет -16 градусов. При таких температурах игры рекомендовано переносить, если один из клубов против того, чобы выходить на поле.
Доброе утро! ❄️🌱🍃 🚜 pic.twitter.com/NtEvZzVc9P
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 марта 2018 г.
Игра должна стартовать в 14.00 по московскому времени. «СЭ» планирует провести его онлайн-трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Рубин" - "Спартак". К вечеру ожидается "-15", но этот вопрос перед матчем не обсуждался В день матча с "Арсеналом" в Туле -16. "Ростов" в замешательстве Юрий Семин: "На таком газоне, как на "СКБ-Банк Арене", играть нельзя"
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