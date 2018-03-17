Как выглядит поле стадиона «Арсенала» за 3,5 часа до матча с «Ростовом» 

«Арсенал» опубликовал видео подготовки стадиона к матчу 23-го тура чемпионата России против «Ростова». Ранее ростовчане продемонстрировали скриншот прогноза погоды — на данный момент в Туле температура составляет -16 градусов. При таких температурах игры рекомендовано переносить, если один из клубов против того, чобы выходить на поле.
Доброе утро! ❄️🌱🍃 🚜 pic.twitter.com/NtEvZzVc9P
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 марта 2018 г.
Игра должна стартовать в 14.00 по московскому времени. «СЭ» планирует провести его онлайн-трансляцию.