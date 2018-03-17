Как выглядит поле стадиона «Арсенала» за 3,5 часа до матча с «Ростовом»

Игра должна стартовать в 14.00 по московскому времени. «СЭ» планирует провести его онлайн-трансляцию.

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