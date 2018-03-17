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В Туле минус 14. Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится
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В Туле минус 14. Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Матч 23-го тура премьер-лиги «Арсенал» — «Ростов» пройдет сегодня. Как стало известно «СЭ», на предыигровом совещании вопрос мороза не поднимался. Обязательное мероприятие закончилось в 11.00, в это время в городе было минус 14 градусов. К началу встречи — 14.00 по Москве — прогнозируется минус 12.
На совещании было отмечено качество тульского поля. Газон находится в лучшем состоянии, чем две недели назад, когда в первом весеннем туре туляки принимали «Ахмат». (Артем АГАПОВ)
Доброе утро! ❄️🌱🍃 🚜 pic.twitter.com/NtEvZzVc9P
— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 марта 2018 г.
Ранее утром «Ростов» опубликовал скриншот прогноза погоды на день игры, температура воздуха составляла -16 градусов.
Игра старует в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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"Рубин" - "Спартак". К вечеру ожидается "-15", но этот вопрос перед матчем не обсуждался Юрий Семин: "На таком газоне, как на "СКБ-Банк Арене", играть нельзя" "Урал" и "Локомотив" сыграют при температуре -12
 Ещё 5 источников 
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