В Туле минус 14. Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится

Матч 23-го тура премьер-лиги «Арсенал» — «Ростов» пройдет сегодня. Как стало известно «СЭ», на предыигровом совещании вопрос мороза не поднимался. Обязательное мероприятие закончилось в 11.00, в это время в городе было минус 14 градусов. К началу встречи — 14.00 по Москве — прогнозируется минус 12.

На совещании было отмечено качество тульского поля. Газон находится в лучшем состоянии, чем две недели назад, когда в первом весеннем туре туляки принимали «Ахмат». (Артем АГАПОВ)

Доброе утро! ❄️🌱🍃 🚜 pic.twitter.com/NtEvZzVc9P

— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 марта 2018 г.

Ранее утром «Ростов» опубликовал скриншот прогноза погоды на день игры, температура воздуха составляла -16 градусов.

Игра старует в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.