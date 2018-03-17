Дорога скользкая, видимость — плохая. Из-за аварии на Восточном обходе образовалась пробка

На трассе между отворотом на Кислотные дачи и развязкой на Новые Ляды произошло столкновение автомобилей. Водители жалуются на то, что из-за осадков и потепления на дороге плохие условия для езды.

ДТП произошло сегодня на Восточном обходе около 11:00. Предположительно, столкнулись два легковых автомобиля. «Дорога скользкая. Осторожно!», — пишет в группе «ЧП ДТП Пермь» Татьяна Степанова-Мышкина. «Простоял в пробке два часа», — пишет в комментариях Алексей Посохин.

В полиции добавили, что подробности ДТП станут известны позже.

Синоптики сегодня обещают сильный снег в течения дня. Автоинспекторы просят водителей соблюдать скорость и не идти на обгон.