На трассе между отворотом на Кислотные дачи и развязкой на Новые Ляды произошло столкновение автомобилей. Водители жалуются на то, что из-за осадков и потепления на дороге плохие условия для езды.
ДТП произошло сегодня на Восточном обходе около 11:00. Предположительно, столкнулись два легковых автомобиля. «Дорога скользкая. Осторожно!», — пишет в группе «ЧП ДТП Пермь» Татьяна Степанова-Мышкина. «Простоял в пробке два часа», — пишет в комментариях Алексей Посохин.
— На месте работаю сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства аварии, — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
В полиции добавили, что подробности ДТП станут известны позже.
Синоптики сегодня обещают сильный снег в течения дня. Автоинспекторы просят водителей соблюдать скорость и не идти на обгон.