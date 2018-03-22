Снегопады и резкое похолодание обрушились на Крым 

Резким похолоданием и снегопадами сменилась теплая весенняя погода в Крыму, в ночь на четверг прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Еще накануне синоптики объявили штормовое предупреждение на 21-22 марта. В Симферополе сегодня утром резко похолодало, дороги и деревья в снегу, температура воздуха около нуля. Сильные осадки в Крым принес очередной южный циклон, на смену которому пришли холодные воздушные массы. Неустойчивый характер погоды сохранится ближайшие несколько дней. Весна вернется на полуостров уже в начале следующей недели, отметили в гидрометцентре.