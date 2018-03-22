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На Крым обрушились снегопады и резкое похолодание
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На Крым обрушились снегопады и резкое похолодание 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Резким похолоданием и снегопадами сменилась теплая весенняя погода в Крыму, в ночь на четверг прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в крымском гидрометцентре.
Синоптики в среду объявили штормовое предупреждение на 21-22 марта, на полуострове ожидались сильный дождь, переходящий в снег и мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололедно-изморозевые отложения.
Утром в четверг в Симферополе резко похолодало, дороги и деревья в снегу, температура воздуха около нуля. Вечером в среду крымчане выкладывали в соцсети фотографии укрытых снегом цветущих деревьев — еще несколько дней назад дневная температура воздуха на полуострове достигала +15 +17 градусов.
Сильные осадки в Крым принес очередной южный циклон, на смену которому пришли холодные воздушные массы. Неусточйчивый характер погоды сохранится ближайшие несколько дней. Весенняя погода вернется на полуостров уже в начале следующей недели, отметили в гидрометцентре.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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