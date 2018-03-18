В Казани возобновили подачу тепла в дома, пострадавшие от разрушения котельной

Как уточняется, в 21:00 по московскому времени временный теплопровод проложили от котельной, расположенной рядом. В настоящее время его утепляют и заполняют систему теплоносителем. В 23:00 планируется выйти на обычный температурный режим во всех домах, передает агентство «Интерфакс»

В два дома тепло уже подано. В остальные дома тепло поступит в ближайшее время.

Вместо разрушенной котельной на улице Портовая установят блочно-модульную котельную.

Из-за обрушения части котельной без теплоснабжения остались 12 пятиэтажных жилых домов, в которых проживают более 1,5 тысячи человек.