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В Казани возобновили подачу тепла в дома, пострадавшие от разрушения котельной
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В Казани возобновили подачу тепла в дома, пострадавшие от разрушения котельной 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: АиФ Казань
В дома Казани, лишившиеся теплоснабжения из-за обрушения в одной из котельных города, началась подача тепла. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Как уточняется, в 21:00 по московскому времени временный теплопровод проложили от котельной, расположенной рядом. В настоящее время его утепляют и заполняют систему теплоносителем. В 23:00 планируется выйти на обычный температурный режим во всех домах, передает агентство «Интерфакс».
В два дома тепло уже подано. В остальные дома тепло поступит в ближайшее время.
Вместо разрушенной котельной на улице Портовая установят блочно-модульную котельную.
Из-за обрушения части котельной без теплоснабжения остались 12 пятиэтажных жилых домов, в которых проживают более 1,5 тысячи человек.
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