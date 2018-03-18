Массовая авария в Уфе: столкнулись пять автомобилей и троллейбус

В северной части башкирской столицы на перекрестке улиц Невского и Первомайской столкнулись пять автомобилей и троллейбус. Как рассказали очевидцы, в массовое ДТП угодили: Nissan Qashqai, SKODA, KIA Rio, Daewoo Nexia, «Газель» и электротранспорт.

Как именно произошла авария, пока не установлено, также не известно, сколько людей пострадали. Фото с места ЧП выложили участники крупнейшего автомобильного сообщества «БашДТП».

— Из-за погоды передвигаться по дорогам практически невозможно. Весь день была плюсовая погода, шел снег, а теперь подмораживает, вот люди и не справляются с управлением. Проезжали мимо, понять, кто и в кого въехал невозможно, это просто куча машин и все, — рассказала Виктория Л.