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Массовая авария в Уфе: столкнулись пять автомобилей и троллейбус
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Массовая авария в Уфе: столкнулись пять автомобилей и троллейбус 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В северной части башкирской столицы на перекрестке улиц Невского и Первомайской столкнулись пять автомобилей и троллейбус. Как рассказали очевидцы, в массовое ДТП угодили: Nissan Qashqai, SKODA, KIA Rio, Daewoo Nexia, «Газель» и электротранспорт.
Как именно произошла авария, пока не установлено, также не известно, сколько людей пострадали. Фото с места ЧП выложили участники крупнейшего автомобильного сообщества «БашДТП».
— Из-за погоды передвигаться по дорогам практически невозможно. Весь день была плюсовая погода, шел снег, а теперь подмораживает, вот люди и не справляются с управлением. Проезжали мимо, понять, кто и в кого въехал невозможно, это просто куча машин и все, — рассказала Виктория Л.
На месте работали сотрудники столичной госавтоинспекции, которые разберутся в деталях ДТП и выяснят, кто же спровоцировал массовую аварию.
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