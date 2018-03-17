17 марта в Челябинске синоптики обещают +4 градуса

Воздух в Челябинске прогреется до +4 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 17 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие осадки. Температура днем +2, +4, ночью -6, -8. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, отдельные порывы до 15 м/с.

Отметим, что сегодня по народному календарю Герасим-грачевник. «Увидел грача — весну встречай». Грачи летят к нам с той же скоростью, с какой продвигается фронт весны: около 50 км в сутки.

По перелету грачей можно легко определить приближение холода или тепла. Если грачи сели в гнезда, то через три недели можно выходить на посев.