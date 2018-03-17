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Новосибирские автовладельцы ждут плохую погоду в начале недели
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Новосибирские автовладельцы ждут плохую погоду в начале недели 

АиФ-Новосибирск 7 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Неблагоприятные метеоявления которые, по данным гидрометцентра выпадают на 19 и 20 марта, могут вызвать ДТП на автотрассах Новосибирской области. Также стоит опасаться происшествий на объектах жилищно-коммунального комплекса и энергетики, сообщает пресс-служба МЧС России по НСО.
Сотрудники МЧС призывают новосибирцев и гостей города быть бдительными и следить за изменениями погоды. Особенно это касается автовладельцев. Если ситуация, в которой вы оказались, представляет угрозу вашей жизни и здоровью, незамедлительно сообщайте в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101. Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.
112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии сети.
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