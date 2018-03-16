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МЧС предупреждает: в Оренбургской области ожидается сильный туман
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МЧС предупреждает: в Оренбургской области ожидается сильный туман 

АиФ-Оренбург 17 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие сутки.
17 марта местами по Оренбуржью будет туманно, видимость ухудшится до 500 м и менее.
Туман требует от водителя еще большей внимательности, чем дождь. Он уменьшает видимость, искажает восприятие скорости и расстояния до объектов, а также цвета сигналов. В тумане нужно снизить скорость и включить ближний свет фар, не стоит выезжать на полосу встречного движения, напоминают сотрудники МЧС и просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.
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