МЧС предупреждает: в Оренбургской области ожидается сильный туман

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие сутки.

17 марта местами по Оренбуржью будет туманно, видимость ухудшится до 500 м и менее.

Туман требует от водителя еще большей внимательности, чем дождь. Он уменьшает видимость, искажает восприятие скорости и расстояния до объектов, а также цвета сигналов. В тумане нужно снизить скорость и включить ближний свет фар, не стоит выезжать на полосу встречного движения, напоминают сотрудники МЧС и просят водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.