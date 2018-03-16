В снежную ловушку попали еще три поморских рыбака

Не прошло и дня с момента спасения пятерых рыболовов, застрявших в снегах, как спасатели выехали на новый вызов. На этот раз жертвами погоды оказались трое пенсионеров.

Проехав на своем уазике по Унской губе со стороны рек Уна и Луда, мужчины остановились на речке Кинжуга. Половив рыбы, они не смогли уехать обратно — автомобиль увяз в снегу, и у них практически кончилось топливо. Примерно в 16 часов они позвонили спасателям. Теперь еще как минимум 4 часа им придется ждать, пока их заберут из снежной ловушки.

— Мы же не на космическом голубом вертолете прилетаем, а едем так же на транспорте. Ехать до туда 200 километров, а скорость техники — 50 километров в час, — рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения Арктического комплексного центра МЧС России Олег Климантов.

Из-за обильно выпавшего снега именно спасателям придется преодолеть такой путь — местные власти и Национальный парк не смогли преодолеть снежные преграды. Такие погодные условия всегда влияют на количество застрявших рыболовов.

— Снег выпал, его не обдуло, он не просел, его не накатали. Становится невозможно просчитать движение, можно застрять и простоять несколько часов, а можно все скорым ходом пройти, зависит только от обстановки. В обычных условиях они бы запросто выехали на уазике. Лет 7–8 назад на 1 апреля нам пришлось заказывать автобус, чтобы вывезти всех застрявших людей — а это 42 человека! — вспоминает Олег.

Троих рыбаков спасут уже через несколько часов, а вот автомобиль им придется вытаскивать оттуда самим.

— На Сухом море некоторые рыболовы уже знают людей в деревнях, которые за деньги занимаются спасением автомобилей — звонят, договариваются с тракторами и вездеходами, забирают машину. Мы это не отслеживаем, нам главное людей спасти. А чтобы не застревать, прежде всего нужно смотреть прогноз погоды. Всегда знать, на какое место едете, подготавливаться. А если место непроверенное — готовиться в три раза лучше. Брать с собой запасы продуктов и топлива, чтобы хватило на туда-обратно. А в ближайшие дни лучше вообще не ездить никуда, — рассказал Олег.

Такого же мнения придерживаются и синоптики из Северного УГМС. Сегодня начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Цыплакова посоветовала рыбакам сходить на выходных в музей и театр, чем на рыбалку.