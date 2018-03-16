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В Кострому грачи не прилетели. И пока не прилетят
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В Кострому грачи не прилетели. И пока не прилетят 

Kostroma.Today 20 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В Кострому так и не прилетели грачи, узнал KOSTROMA.TODAY. Крайний день их прилета — 14 марта, но их до сих пор нет.
Грачи всегда считались предвестниками весны. Они прилетали в область с первыми оттепелями. Но в этом году весна выдалась аномальная.
«Грачам не хватает первых весенних оттепелей. Именно благодаря им в лесу появляются проталины, в которых грачи находят еду. Пока не было ни одного дня с плюсовой температурой. Поэтому сейчас птицы находятся в регионах с более теплым климатом», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в Музее природы.
Оказывается, у грачей есть так называемые разведчики. Они летят в регион и проверяют там обстановку. После этого они возвращаются к своим собратьям и докладывают информацию. Если в регионе тепло, птицы летят туда, если нет, то ищут другие варианты.
Судя по всему, грачи не прилетят еще долго. Первые теплые дни, судя по прогнозам, ожидаются только в конце марта — начале апреля.
Народные приметы тоже подтверждают, что природную весну ждать еще долго. Говорят, что если весной длинные сосульки, ждите непогоду — до потепления далеко.
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