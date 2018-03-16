В Кострому грачи не прилетели. И пока не прилетят

Кострому так и не прилетели грачи, узнал KOSTROMA.TODAY. Крайний день их прилета — 14 марта, но их до сих пор нет.

Грачи всегда считались предвестниками весны. Они прилетали в область с первыми оттепелями. Но в этом году весна выдалась аномальная.

«Грачам не хватает первых весенних оттепелей. Именно благодаря им в лесу появляются проталины, в которых грачи находят еду. Пока не было ни одного дня с плюсовой температурой. Поэтому сейчас птицы находятся в регионах с более теплым климатом», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в Музее природы.

Оказывается, у грачей есть так называемые разведчики. Они летят в регион и проверяют там обстановку. После этого они возвращаются к своим собратьям и докладывают информацию. Если в регионе тепло, птицы летят туда, если нет, то ищут другие варианты.

Судя по всему, грачи не прилетят еще долго. Первые теплые дни, судя по прогнозам, ожидаются только в конце марта — начале апреля.

Народные приметы тоже подтверждают, что природную весну ждать еще долго. Говорят, что если весной длинные сосульки, ждите непогоду — до потепления далеко.