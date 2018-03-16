В Ростов идут снег, гололед и штормовой ветер

В управлении по делам ГО и ЧС предупредили об ухудшении погоды на выходных и в начале следующей недели. С вечера 16 марта по 18 марта ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, 19 марта — до 24 метров в секунду.

— В городе будет идти мокрый снег и дождь, на дорогах ожидается гололедица. Возможны перехлесты и обрывы проводов, падение веток, деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП, — сообщили в ведомстве.

МЧС составили рекомендации, что делать, чтобы стихия не застала вас врасплох.

на подошвы обуви надо наклеить пластырь или потереть ее наждачной бумагой, чтобы меньше скользила;

если ураган застал вас на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, высоких деревьев, линий электропередач;

опасность также могут представлять сорванные ветром элементы кровли и лепнины домов, особенно вблизи строящихся и ремонтируемых многоэтажек. Лучше переждать порывы ветра в каком-нибудь здании;

горожанам рекомендуют убрать с открытых балконов вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. При скачках напряжения нужно обесточить все электроприборы;

водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.