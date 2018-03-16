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В Орловскую область возвращаются крепкие морозы
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В Орловскую область возвращаются крепкие морозы 

РИА 57 21 час назад
Фото: РИА 57
Орловское МЧС предупреждает, что 16 и 17 марта в регионе снова будет снежно и довольно холодно. Ночью столбики термометров могут опуститься до -16°С.
По прогнозу синоптиков, ветер может достигать скорости 17 метров в секунду. Будет идти снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы.
Спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий, включая обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.
Орловцам рекомендуют быть внимательными при сильном ветре, избегая оборванных проводов и ветхих деревьев. Также стоит опасаться падения снега и сосулек с крыш домов. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим. А лучше всего воздержаться от выезда до улучшения метеоусловий.
Особое внимание в период похолодания стоит уделять электроприборам. Не оставляйте их без присмотра. Не применяйте самодельные электрообогреватели. Не перегружайте сеть, это может стать причиной пожара.
Сообщение В Орловскую область возвращаются крепкие морозы появились сначала на РИА 57.
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