В Орловскую область возвращаются крепкие морозы

Орловское МЧС предупреждает, что 16 и 17 марта в регионе снова будет снежно и довольно холодно. Ночью столбики термометров могут опуститься до -16°С.

По прогнозу синоптиков, ветер может достигать скорости 17 метров в секунду. Будет идти снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы.

Спасатели предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий, включая обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.

Орловцам рекомендуют быть внимательными при сильном ветре, избегая оборванных проводов и ветхих деревьев. Также стоит опасаться падения снега и сосулек с крыш домов. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим. А лучше всего воздержаться от выезда до улучшения метеоусловий.

Особое внимание в период похолодания стоит уделять электроприборам. Не оставляйте их без присмотра. Не применяйте самодельные электрообогреватели. Не перегружайте сеть, это может стать причиной пожара.