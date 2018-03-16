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Сильный ветер, снег и дождь ожидаются в Ростове-на-Дону
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Сильный ветер, снег и дождь ожидаются в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 22 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Сильный ветер, снег и дождь ожидаются в Ростове-на-Дону 16-19 марта, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.
— говорится в сообщении.
В связи с непогодой в донской столице существует вероятность обрыва проводов, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличения числа ДТП.
Горожанам рекомендуется не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, убрать с открытых балконов вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, при скачках напряжения в электросети во избежание пожара обесточить все электроприборы.
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