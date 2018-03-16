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Более 20 заблудившихся в лесах Подмосковья спасены с начала года
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Более 20 заблудившихся в лесах Подмосковья спасены с начала года 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 20 человек вывели спасатели из лесов Подмосковья с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
«За период с 1 января сотрудники профессиональных спасательных подразделений во взаимодействии с добровольными спасателями вывели из лесов Подмосковья 21 заблудившегося, в том числе четырех детей», — приводит пресс-служба слова Д. Пестова.
Замглавы подмосковного правительства добавил, что наиболее часто в период холодов в лесах пропадают любители зимних видов спорта.
Как подчеркнули в пресс-службе, зимой поисковые операции затрудняются сложными погодными условиями. «Снежный покров, с одной стороны, привлекает в лесной массив поклонников лыжных прогулок, с другой — ухудшает проходимость и замедляет прочесывание леса спасателями. А при значительном понижении температуры (минус 20 градусов и ниже), поисковые операции проводились максимально оперативно, чтобы не допустить обморожения заблудившихся. Также в зимний период нередко приходится спасать водителей и пассажиров снегоходов, которые по причине технических неисправностей застревают в лесах», — отмечается в сообщении.
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