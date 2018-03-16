В область заходят лютые морозы

Фото с ресурса itd2.mycdn.me В выходные во Владимирскую область придут лютые морозы. Жителям 33 региона предстоит пережить самые сильные мартовские морозы с начала эпохи глобального потепления, об этом сообщают Метеовести.

Пик похолодания придётся на субботу. В регионе ожидается резкое похолодание до -23 градусов. Правда, зафиксирована минимальная температура будет глубоко за полночь. Днём же столбики термометров остановятся на отметке -10 градусов. Это существенно ниже экстремумов, которые были зафиксированы в 2010 году. История гласит, что в это время года ниже отметки -20 градусов столбики термометров в средней полосе опускается только раз в 13-14 лет.

В некоторых районах Владимирской области ожидается небольшой снегопад, но по сравнению с тем, что было на этой неделе — небольшой пшик.